20 juni Open dag bij AKU

Regio – Kom naar de Open dag bij AKU, Atletiek Klub Uithoorn, en ervaar hoe leuk en afwisselend atletiek is. AKU heeft een prachtige atletiekaccommodatie op sportpark de Randhoorn. Voor de jeugd van 6 t/m 16 jaar bieden ze het volgende: Tweemaal een circuitvorm met sprinten, horden, verspringen en kogelstoten/balwerpen. Heel veel informatie over AKU en de mogelijkheden op onze accommodatie. De Open dag wordt gehouden met de Corona-voorschriften als leidraad. Ze vragen je om je van te voren aan te melden door een mail te sturen naar technische-commissie@aku-uithoorn.nl met je voorkeur voor een tijdblok. Er is een tijdblok van 14.00u. – 15.00u en een tijdblok van 15.00u. – 16.00u.