2 Undercover pareltjes in The Shack

Oude Meer – Op zowel zaterdag 22 februari als zondag 23 februari staan er ook twee undercover pareltjes op het podium van The Shack. Zaterdag 22 februari brengt de onnavolgbare Bauke Bakker (bekend van onder andere The Police en Supertramp undercover) samen met een stel fantastische muzikanten een ode aan het werk van Peter Gabriel. Peter Gabriel scoorde hits met nummers zoals Sledgehammer, Solsbury Hill en In Your Eyes, en was het creatieve brein achter Genesis.

Canned Heat

Zondag 23 februari mag The Shack niemand minder dan Vedran Mircetic (gitarist van De Staat) verwelkomen op het podium. Samen met top band Grand East wordt een indrukwekkende selectie gebracht van het oeuvre van Canned Heat. Canned Heat is opgericht in 1965 en tot op de dag van vandaag onlosmakelijk verbonden met Woodstock.

De muziek en attitude van Canned Heat trok een grote aanhang en vestigde de band als een van de populaire acts van het hippietijdperk. Nummers als ‘Going Up the Country’ en ‘On the Road Again’ werden grote internationale hits. Een echte aanrader voor liefhebbers van de blues, van rock en liefhebbers van heerlijke ritmes met een sterke late jaren zestig vibe. Kortom; een weekend om in te lijsten met deze klasse muzikanten op het Shack podium.

Kijk voor het programma en openingsdagen en tijden op www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.