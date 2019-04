2 Nieuwe exposities in Ziekenhuis Amstelland

Amstelveen – Van april tot en met juni hangen twee nieuwe tijdelijke exposities in de gangen van Ziekenhuis Amstelland. De olieverfschilderijen van Justyna Gaja zijn te zien in de gang bij de afdeling Fysiotherapie. De schilderijen van Ben Kleyn Molekamp hangen in gang B van het ziekenhuis. Beide kunstenaars hebben een geheel eigen stijl.

Justyna Gaja

De expositie van Justyna Gaja bestaat uit olieverfschilderijen van het Hollandse landschap in moderne vorm. Haar kunst is een persoonlijke mix tussen klassieke en abstracte schilderijen. Zij schildert met paletmessen in alla prima techniek op een donkergekleurde ondergrond. Voor deze serie van havengezichten en boten heeft ze een klein scala aan kleuren gekozen. Het samenspel met de ondergrond zorgt goed voor de veelheid aan tooneffecten, zodat aangebrachte kleuren op elkaar inwerken.

Ben Kleyn Molekamp

Enige jaren geleden, tijdens een bezoek aan een galerie in de buurt van zijn woonplaats Nuenen, werd Ben Kleyn Molekamp zo geraakt door de kunst die hij zag, dat hij diezelfde dag een bos penselen, tubes verf, een ezel en een doek kocht. Onder begeleiding van de galerie eigenaar ging hij aan de slag. Tot dusverre kenmerkt zijn werk zich voornamelijk door een figuratieve inslag met af en toe een uitstapje naar een wat meer impressionistische stijl. Soms dienen bestaande werken waaraan hij een eigen interpretatie geeft tot voorbeeld, soms zijn dat foto’s of laat hij zijn fantasie de vrije loop.