2 Mijlpalen in bloemen per zeevracht bij DFG

Aalsmeer – Dutch Flower Group (DFG) is al vele jaren actief met het vervoeren van bloemen per zeecontainer vanuit haar kwekers in onder andere Colombia en Kenia. Al in 2008 zijn DFG-bedrijven gestart met het opbouwen van een commerciële route vanuit Colombia naar het Verenigd Koninkrijk, Nederland en andere bestemmingen. Ook op de vaarroute vanuit Kenia heeft DFG inmiddels veel expertise opgebouwd met diverse variëteiten van bloemen.

Jan van Dam, CEO van Dutch Flower Group, geeft aan dat DFG al tientallen jaren werkt aan het verduurzamen van de sierteeltketen: “Samen met onze kwekers investeren we onder andere in duurzamere manieren van transport. DFG doet dat vanuit de missie samen een kleurrijkere en groenere wereld creëren.” Marcel Zandvliet, CMO en CSO bij DFG, vult aan: “Door het vervoer van bloemen via zeevracht, kunnen we onze CO2 emissies met 80 tot 90% verlagen ten opzichte van luchttransport, afhankelijk van de locaties.”

In de ontwikkelingen op het gebied van het vervoeren van bloemen via zeevracht hebben de DFG-bedrijven afgelopen week twee mijlpalen gevierd. Zo kwam de 10.000ste container vanuit Capiro aan in Nederland, vol met bloemen van hoge kwaliteit en de eerste ‘deur tot deur’ container vanuit Nini Flowers in Kenia kwam aan in Nederland. Hierbij is de volledig geconditioneerde keten vanaf de kwekerij tot aan de klant een feit.

Foto van links naar rechts: Peter van Wijk (Nini Herburg Roses), Marcel Zandvliet (Dutch Flower Group), Patrick van der Weg (Nini Herburg Roses) en Harry Brockhoff (DFG) bij de aankomst van de container uit Kenia. Beeld: Fotomel.nl