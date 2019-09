130 op de A2 van de baan vanwege stikstofuitspraak

De Ronde Venen – Het groot onderhoud aan de A2 tussen Holendrecht en de Leidse Rijntunnel van de Rijkswaterstaat (RWS) zit momenteel in de laatste fase. Met stiller asfalt op de A2 zag de minister Cora van Nieuwenhuizen ruimte om de snelheid op de A2 ook overdag naar 130 km/uur te verhogen. Wethouder Kiki Hagen van de gemeente De Ronde Venen: “Vandaag kregen wij het fantastische nieuws dat deze snelheidsverhoging nu niet doorgaat. De Ronde Venen heeft altijd gezegd dat de snelheidsverhoging meer nadelen dan voordelen heeft. Volksgezondheid, natuur en klimaat gaan wat ons betreft voor een paar minuten tijdswinst.”

“De uitspraak komt ook op een zeer gewenst moment. We waren hard op weg met een lobby richting Provinciale Staten en het Rijk om deze snelheidsverhoging overdag te voorkomen. Provinciale Staten heeft inmiddels een motie aangenomen die in lijn ligt met onze wens. Ik hoop uiteraard dat de snelheidsverhoging ook in de toekomst niet doorgaat. Er speelt meer dan alleen de stikstofproblematiek. Het is wat ons betreft geen gewenste ontwikkeling. Het past niet bij waar wij ons voor inzetten”, aldus wethouder Hagen.