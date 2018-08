12e Shantyfestival op Dorpsplein Leimuiden

Leimuiden – Op het Dorpsplein in Leimuiden vindt zondag 9 september het oergezellige shantyfestival weer plaats. Het festival wordt voor de 12e keer georganiseerd door shantykoor De Marconisten uit Leimuiden en omstreken.

Om 13.00 uur zal het festival officieel van start gaan op het Dorpsplein te Leimuiden en omstreeks 17.00 uur wordt het afgesloten met een gezamenlijk optreden van alle koren.

De deelnemende koren zijn dit jaar: shantykoor ‘De Kreunenden Sluisdeuren’ uit Alphen aan de Rijn, huisvrouwenkoor ‘De Dekselse Meiden’ uit Uithoorn en natuurlijk shantykoor ‘De Marconisten’ uit Leimuiden en omgeving.

Verder zal dweilorkest ‘De Gebarsten Ketel’ uit Langeraar een aantal keren optreden.

De koren gaan op een groot podium het publiek vermaken met vrolijke en soms melancholieke zeemansliederen, waaronder diverse bekende meezingers.

Na afloop van het festival is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een Mediterraans buffet voor 12 euro per persoon. Aanmelden hiervoor kan via de mail: bericht@shantykoordemarconisten.nl of telefonisch via 06-13945018.