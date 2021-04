10 Poppodia trakteren op online festival

Amstelland – Er gebeurt iets moois in Noord-Holland. In samenwerking met Stichting NH-Pop hebben de poppodia Patronaat, De Vorstin, Victorie, P60, Duycker, Manifesto, PX, P3, Q-Factory en de Flux hun krachten gebundeld en presenteren op zondag 9 mei het eerste NH Pop Festival. Tussen 15.00 en 18.00 kun je vanuit je luie stoel of al dansend in je kamer online het festival bijwonen. En net als bij een live festival, kies je zelf welk optreden je wilt zien. Volume op max, biertje erbij en de festivalervaring is compleet!

Programma

Het programma loopt uiteen van punk tot hiphop, met gevestigde en nieuwe namen. Van rootsrock met Tim Knol, tot catchy Nederpop liedjes van Wies, de energieke rock van The Overslept en nog veel meer. Vanuit Poppodium Duycker is Black Acid aangedragen voor de nodige urban vibe en komen The Mocks (Nieuw-Vennep) hun jaren zestig garage rock spelen. Het hele programma is te bekijken via https://www.nhpop.nl/line-up/.

Samenwerking

Het NH-Pop Festival is een samenwerking tussen tien poppodia en Stichting NH-Pop, een belangrijke verbinder en promotor van popmuziek in Noord-Holland. Daarnaast zal mediapartner NH-Media een deel van de uitzending verzorgen. Presentator Morad El Ouakili gaat op bezoek bij alle deelnemende podia om te kijken hoe het met ze gaat en voor een uniek kijkje achter de schermen. Gratis toegankelijk.