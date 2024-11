10.000e ritje ANWB AutoMaatje Uithoorn

Uithoorn – Op 8 november jl. reed vrijwillige chauffeur Tineke het 10.000e ritje voor ANWB AutoMaatje in Uithoorn. Zij bracht mevrouw G. uit Uithoorn naar de kapsalon aan de Wilhelminakade. Mevrouw is zeer tevreden over de dienst. ‘Het is heel fijn dat ik altijd gehaald en gebracht wordt en de chauffeur is altijd op tijd!’

De dames werden in de bloemetjes gezet door de coördinator van AutoMaatje, Huib Vogelaar. Huib is enorm trots op het team van inmiddels 50 vrijwilligers: ‘Zij maken het mogelijk dat inwoners van Uithoorn en De Kwakel die minder mobiel zijn mee kunnen blijven doen. Voor een groot aantal deelnemers maakt de dienst een enorm verschil, doordat zij gewoon hun dierbaren kunnen bezoeken of naar hun favoriete activiteiten kunnen blijven gaan, zoals de zangclub of een gezamenlijke maaltijd.’ Ook zijn er zogenaamde medische ritten, bijvoorbeeld naar De Waterlinie, het ziekenhuis of de fysiotherapeut.

Goed gevoel

Chauffeur Tineke is gestart bij AutoMaatje nadat ze een filmpje met een oproep voor chauffeurs zag in gezondheidscentrum. Inmiddels, bijna drie jaar verder, heeft zij al 200 ritjes gereden. ‘Als je een goed gevoel wilt krijgen, word dan chauffeur bij AutoMaatje. Het allerleukste is het contact met de mensen en dat zij zo ontzettend dankbaar zijn!’

Feest

In januari vieren de vrijwilligers de mijlpaal van het 10.000e ritje met elkaar tijdens een feestelijke bijeenkomst in Wijkcentrum Bilderdijkhof, ook onderdeel van Uithoorn voor Elkaar. ‘Inmiddels gaan we dan waarschijnlijk al een eind richting de 11.000!’, lacht Huib. ‘Want steeds meer minder mobiele inwoners weten de dienst te vinden. Doordat de vraag naar de dienst blijft toenemen is AutoMaatje altijd op zoek naar chauffeurs die met hun eigen auto plaatsgenoten willen vervoeren.’

Veel vrijwilligers ervaren dit als het ideale vrijwilligerswerk door de vrijheid en flexibiliteit, terwijl je groot verschil maakt voor de deelnemer. ‘En je leert ook nog eens heel goed de weg in de omgeving!’ aldus de vrijwillige chauffeur die nog niet zo lang in Uithoorn woont. Wil je meer weten over ANWB AutoMaatje of heb je interesse om chauffeur te worden? Bel dan 0297-303 103 of kijk op https://www.automaatje-uithoorn.nl.

Foto is aangeleverd