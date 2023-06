Mijdrecht – Afgelopen zaterdag, 24 juni, was het alweer tijd voor de 36e editie van Taptoe Mijdrecht op het Raadhuisplein in Mijdrecht. De middag begon goed met Dweilorkest Dorst dat eenieder die al aanwezig was op het Raadhuisplein al het verblijd met hun vrolijke klanken. Op moment dat de korpsen de korpsen waren aangekomen was het aan Show- & Marchingband VIOS de beurt om de taptoe officieel te openen. Dit werd gedaan met het welbekende ‘Relight My Fire’. Na de opening was het aan Show- & Marchingband Forum Hadriani om hun kunsten op het taptoeveld te vertonen met hun show “Partners in Crime”. Na Forum Hadriani was het de beurt aan Showband K.D.O. met hun show “Diva’s”. Het programma werd vervolgd met March- & Showband Rheden die iedereen wist te vermaken met hun show “The Show Must Go On”. Als vierde was het de beurt aan de thuisspelers, Show- & Marchingband VIOS, wier show “Let’s Dance” door het publiek met groot applaus werd ontvangen. Als laatste maar zeker niet de minste was het de beurt aan Excelsior Renkum die met hun show “Jackpot” een mooie show neerzette.

De taptoe werd afgesloten met een gezamenlijk finale waarin het koraal Blijf bij mij heer werd gespeeld, gevolgd door het Signaal Taptoe Infanterie gespeeld door Max van Vliet van Show- & Marchingband VIOS en afgesloten met het Wilhelmus. Al met al was de 36e editie van Taptoe Mijdrecht weer een groot succes wat niet mogelijk was geweest zonder de steun van alle sponsors en de hulp van Gemeente De Ronde Venen.