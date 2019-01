ANWB AutoMaatje officieel van start in Uithoorn

Uithoorn – Op donderdag 17 januari gaven wethouder Ria Zijlstra, Marga de Jager (directeur Merk en Leden van ANWB) en Marianne Huisman (regiomanager Participe Amstelland) het startschot voor ANWB AutoMaatje Uithoorn, een project van de ANWB, gemeente Uithoorn en Uithoorn voor Elkaar. De eerste rit is gemaakt door vrijwilliger Jos Bon die mevrouw Oud naar Gezondheidscentrum De Waterlinie bracht, waar ze feestelijk zijn ontvangen. Nederland telt ruim vier miljoen ouderen. Een kwart daarvan voelt zich weleens eenzaam. Dat komt vooral omdat ze minder mobiel zijn. Ook in Uithoorn raken steeds meer mensen geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid, steeds beperkter worden. ANWB AutoMaatje biedt hiervoor een oplossing: vrijwilligers van AutoMaatje vervoeren met hun eigen auto minder mobiele mensen. Niet alleen om bijvoorbeeld naar de dokter of fysiotherapeut te kunnen, maar ANWB AutoMaatje kan ook ingeschakeld worden voor leuke uitjes als koffie drinken in de stad, of een vriendin bezoeken.

AutoMaatje Uithoorn voorziet duidelijk in een behoefte. Nog voordat het officieel van start is gegaan, zijn er al veel ritten gepland voor de komende weken. Ook is er veel waardering voor de groep enthousiaste vrijwilligers die zich al hebben aangesloten. Zonder hun inzet zou AutoMaatje niet mogelijk zijn.

Wilt u ook gebruik maken van AutoMaatje Uithoorn? Meer informatie over de dienst, de voorwaarden en de kosten is te vinden op de website van Uithoorn voor Elkaar. U kunt ook contact opnemen met via 0297-303103 of automaatje@uithoornvoorelkaar.nu.