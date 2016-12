Pepernotenduik Thamen geslaagd

Aalsmeer - Traditiegetrouw houdt duikteam Thamen de zondag voor Sinterklaas de pepernotenduik. Op 4 december stonden om tien uur zes duikers en een aantal belangstellenden op de verzamelplek bij zwembad de Waterlelie. Wat kan je anders doen op deze koude (drie graden) maar zonovergoten dag dan een pepernotenduik maken volgens beproefd receptuur. Voor de goede orde, de pepernoten zijn golfballen want die zinken beter. Er zijn 50 ‘pepernoten’ in het water gegooid, deze moesten door de Thamen duikers weer worden opgedoken. De ballen hebben diverse kleuren met een voor de duikers onbekende waarde. Tevens was er een aantal golfballen waarmee de naam ‘Thamen’ gemaakt kon worden. Deze hadden dubbele waarde. Maar het belangrijkste was gewoon: zoveel mogelijk golfballen verzamelen. Er zijn totaal vijf duikers te water gegaan, nummer zes (Willem) stond met een snotneus in z’n onderpak (dat dan wel) verplicht aan de kant. Het water was slechts 7 graden, behoorlijk fris. Ondanks de kou hadden de duikers vrij matig zicht, behalve ballen waren er ook snoeken, rivierkreeft en grondels te zien.

Het buddypaar Walter, Evert en Ton hadden de golfballen waarmee het woord ‘Thamen’ gemaakt kon worden en in totaal 30 ballen weten op te duiken. Tevens heeft Walter zondag zijn 2500ste duik gemaakt! Dat is toch wel een prestatie.

Duikteam Thamen is sinds 1975 actief bezig met de fascinerende duik sport. Het is een actieve vereniging die naast het wekelijks duiken op dinsdagavond en zondagochtend, ook nog diverse andere activiteiten organiseert en ondersteunt. Iedere donderdagavond trainen de duikers in het zwembad aan de Dreef van 21.30 tot 22.30 uur. Kijk voor meer informatie of foto’s op www.thamen-diving.nl