Lindsey met Chica 1e bij Kinsley Cup

Aalsmeer - Afgelopen zondag 25 september was de ontknoping van de dressuurwedstrijd, de Kinsley Cup. Deze werd gereden in Stal Amstelhoeve in Ouderkerk aan de Amstel. Een cup over vier wedstrijden voor wie zich uiteindelijk kampioen mag noemen in de categorieën B tot en met ZZ licht. Lindsey stond er na drie wedstrijden al heel goed voor. De amazone uit Aalsmeer reed op Chica, de prachtige merrie van haar beste vriendin Natasha. Het vele oefenen en de diverse lessen bij Shanda heeft een bijzonder mooi resultaat opgeleverd. Lindsey en Chica zijn kampioen geworden in de categorie B. Ze hebben een warme deken voor Chica en een geldprijs gewonnen.