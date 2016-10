Uithoorn – Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober was winkelcentrum Zijdelwaard omgetoverd in Oosterse sfeer. Voor het tweede achtereenvolgende jaar organiseerde het winkelcentrum de Pasar Malam. In een echte nostalgische , tempo doeloe sfeer vermengt met de hedendaagse Aziatische cultuur. De bezoekers genoten van de heerlijke echte Indische maaltijden, snacks, sate, bami, nasi, spekkoeken en noem maar op. Het was werkelijk weer oosters genieten