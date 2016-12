DownTown Ophelia op 17 maart

Aalsmeer – Op 21 maart wordt wereldwijd de Wereld Downsyndroomdag gevierd. Het is nog ver weg, maar toch zijn Ingrid Kranenburg en Ilse Zethof dagelijks met deze dag bezig. Ze willen aan iedereen uit Aalsmeer en de omgeving laten zien dat mensen met Downsyndroom of een andere verstandelijke beperking ook mogelijkheden en talenten hebben. En daarom hebben ze het plan opgevat om op 18 maart 2017 (de zaterdag voor de Wereld Downsyndroomdag) DownTown Ophelia te organiseren.

Samen met Winkeliersvereniging Ophelia organiseren ze die dag in de Ophelialaan een braderie en er vinden allerlei leuke activiteiten plaats, zoals optredens, modeshows, workshops, spelletjes voor kinderen en nog veel meer. Maar het belangrijkste voor de organisatoren is toch wel dat mensen met Downsyndroom of andere verstandelijke beperkingen die dag in het middelpunt staan. In de vele winkels in de straat, bij de horeca en de kappers en bij de braderiekraampjes gaan verstandelijk beperkten werken/helpen. “Op spectaculaire wijze vragen we aandacht voor hun talenten en willen ze kansen bieden om dit aan iedereen te laten zien”, aldus Ingrid en Ilse.

Binnenkort gaat de website live waar veel informatie te vinden zal zijn en waar mensen met een beperking aan kunnen geven dat ze mee willen helpen en hun wensen kenbaar kunnen maken. Ook vrijwilligers kunnen zich via de site aanmelden. Er is nu al veel te vinden op de Facebook-pagina van DownTown Ophelia. Meer informatie opvragen kan ook via 0297-360292 of 06-53660262.

Donderdag een uitgebreider verhaal in de krant!