B&W op bezoek bij Vluchtelingenwerk

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 21 februari is het college van burgemeester en wethouders op bezoek geweest bij Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA). SVA vangt vluchtelingen op die in Amstelveen en Aalsmeer komen wonen en begeleidt hen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Het college werd hartelijk ontvangen door het bestuur en de werkbegeleiders van SVA die uitleg gaven over de doelen van de stichting en hun manier van werken. Daarna sprak het college met vrijwilligers en een aantal cliënten van SVA. Het begeleiden van vluchtelingen gebeurt met name door vrijwilligers.

Zelfredzaamheid belangrijk

Het college van gemeente Aalsmeer bezoekt regelmatig bedrijven en organisaties. Burgemeester Jeroen Nobel: “Als college willen wij graag de maatschappelijke instellingen in onze gemeenschap leren kennen. SVA doet waardevol werk, met dank aan de vele enthousiaste vrijwilligers. Het is van groot belang dat vluchtelingen zelfredzaam worden en deelnemen aan onze samenleving. De kracht van de SVA is dat zij kleinschalig zijn en dichtbij de mensen staan.”

Gerard Kolenberg, coördinator SVA: “We werken op allerlei gebieden intensief samen met de gemeente en andere maatschappelijke organisaties en zoeken naar synergie waar mogelijk. Die samenwerking en betrokkenheid helpt ons onze doelstelling te realiseren, namelijk vluchtelingen een kansrijke toekomst in onze gemeenschap bieden.”

Tachtig Vluchtelingen

SVA begeleidt vluchtelingen voor drie jaar. Het gaat in het begin vaak om hele praktische zaken, zoals het regelen van inkomen, huisvesting, scholen, een huisarts of geestelijke gezondheidszorg en daarna ook om het leren van de taal en het vinden van werk. Zoals een van de vrijwilligers zei: “Vluchtelingen hebben veel meegemaakt. Ze hebben hulp nodig om in een vreemd land een leven op te bouwen.”

In Aalsmeer worden veelal gezinnen geplaatst. De Rijksoverheid bepaalt hoeveel vluchtelingen met een vergunning tot verblijf (statushouders) iedere gemeente moet opnemen. In 2016 waren dat er tachtig voor Aalsmeer, waarvan iets meer dan de helft uit Syrië komt.

SVA is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Interesse? Kijk op www.vwamstelland.nl of stuur een email naar info@vwamstelland.nl.