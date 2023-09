Zwarte band examens ITF taekwondo

Uithoorn – Op zaterdagmiddag 23 september 2023 hebben zeven leden van de sportschool Chungdo-kwan (Uithoorn) in Aalsmeer examens gedaan voor een zwarte band in ITF-taekwondo. ITF taekwondo is het originele taekwondo, zoals dat is ontwikkeld en toegepast wordt door het Zuid-Koreaanse leger. In tegenstelling tot het WT(WTF) taekwondo (waar een commissie van Nederlanders een centraal examen organiseert) worden ITF examens voor zwarte banden uitsluitend onder toezicht van grootmeesters uit Zuid-Korea gehouden. Dat kan soms – zoals tijdens de corona epidemie – op afstand via een videoverbinding, deze keer waren er drie grootmeesters uit Korea te gast in Uithoorn. Deelnemers kwamen uit De Kwakel, Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer, Amstelveen en Amster-dam. Het examen duurde 3½ uur.

De examencommissie bestond uit de grootmeesters Kim Hoon (VIII-dan ITF en VII-dan WTF), Joo en Park, met daaraan toegevoegd de Nederlandse trainer David Chung (V-dan). Drie kandidaten waren jonger dan 16 jaar. Eén van hen, Kyano, had dispensatie gekregen voor het doen van examen voor een seniorenband. De elfjarige Emma en twaalfjarige Donny deden examen voor een junior-zwarte band. Emma voor de eerste, Donny voor de derde (getypeerd door een groene strook in het midden van de zwarte band). Emma nam met dit examen de ‘titel’ jongste zwarte band van Nederland over van Donny, die dit bijna 1½ jaar is geweest. Een bijzonder examen was dat van Patrick, hij deed examen voor de derde dan. Waarschijnlijk zal hij zijn volgende examens in Zuid-Korea moeten afleggen. Twee kandidates, Zara en Carmen, deden examen voor tweede dan en de andere twee, Shaurya en Fransje gingen op voor hun eerste dan.

Ook diverse andere diploma’s

Alle kandidaten zijn geslaagd, de één met hogere cijfers dan de andere, maar iedereen heeft ook het theorie-examen, bestaande uit vragen over techniek en historie van de sport, gehaald. Uithoorn en omgeving heeft er vijf senioren dangraden en twee junior zwarte banden, bij.

Nadat de nieuwe banden waren uitgereikt, werden er ook diverse andere diploma’s uitgereikt. Patrick (III-dan), Zara (II-dan) en Kelsey (I-dan) ontvingen het instructeurs-diploma. Anderen behaalden onder andere assistent-instructeurs dipoma’s.