Zondagmiddagpodium weer van start

Haarlemmermeer – Op 2 oktober start het Zondagmiddagpodium weer. Vanaf die dag is er elke zondag vanaf 14.00 uur in een andere kern in Haarlemmermeer een voorstelling voor senioren om bij te wonen. De eerste voorstelling van het najaarsprogramma 2022 is in het Dorpshuis Badhoevedorp met het Trio van Toen Plus, dat muziek laat horen uit de jaren veertig tot zestig. Het seizoen wordt afgesloten in Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg, waar op Tweede Kerstdag de band Jazz Match in sprankelende kerstsfeer zal optreden.

Al vele seizoenen lang doen de vrijwillige programmeurs van het Zondagmiddagpodium hun best om voor alle senioren in Haarlemmermeer aantrekkelijke voorstellingen te plannen. Ook dit najaar is het ze weer gelukt om een programma samen te stellen met zowel klassieke- als volksmuziek, pop of klezmer en zowel cabaret, kleinkunst, musical, jazz als toneel, dans en volksdans. De dertien optredens zijn verdeeld over de dorpshuizen in Badhoevedorp, Hoofddorp, Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Rijsenhout, Vijfhuizen en Zwanenburg-Halfweg.

Het reserveren van kaarten is aan te bevelen, maar niet verplicht. Het reserveren kan op vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur per telefoon: 023-5698873. Per e-mail kan vóór vrijdag 9.00 uur naar zondagmiddagpodium@meerwaarde.nl