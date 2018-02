Zelf experimenteren in voorjaarsvakantie

Amstelland – Leren, maken, ontdekken en uitvinden. Dat is wat kinderen van 4 t/m 14 jaar in de voorjaarsvakantie kunnen doen bij de Bibliotheek Amstelland. Een week vol verschillende uitdagende en educatieve workshops over (digitale) techniek en wetenschap.

De workshops van Mad Science laten je ontdekken hoe wetenschap en techniek het dagelijks leven beïnvloeden. Stel jezelf de vraag wat je zou doen met ijs dat niet kan smelten of als je een astronaut zou zijn, hoe ziet je leven er dan uit?

Als je liever met beide voeten op de grond blijft dan kan je lekker experimenteren met atomen en moleculen, net zoals een echte scheikundige. Tenslotte kan je er voor kiezen om op speelse wijze kennis te maken met digitale technologie en zo je eigen sticker ontwerpen in het MaakLAB. De workshops worden op verschillende dagen in de voorjaarsvakantie gegeven op verschillende locaties.

Mad Science

De bibliotheek start de week op maandag 26 februari van 11.15 tot 12.00 uur in Bibliotheek Stadsplein met Mad Science: IJzige avonturen (leeftijd 4 t/m 6 jaar). Op dinsdag 27 februari van 10.00 tot 11.00 uur in Bibliotheek Uithoorn is Mad Science met Leven in de ruimte (leeftijd 6 t/m 12 jaar). Woensdag 28 februari van 11.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Westwijk kan je aan de gang met Mad Science: Chemische reacties (leeftijd 6 t/m 12 jaar).

De week wordt afgesloten op donderdag 1 maart. Van 10.00 tot 12.00 uur of van 13.00 tot 15.00 kan je (leeftijd 6 t/m 14 jaar) in bibliotheek Stadsplein Amstelveen je eigen sticker ontwerpen en uitsnijden met de vinylsnijder in het MaakLAB. Deze workshop is in samenwerking met Waag Society opgezet.

Meer informatie over de workshops en hoe je deel kan nemen vind je op de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl of vraag er naar in een van de Amstelland Bibliotheken. Prijzen vanaf zes euro. Wees er op tijd bij, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen per workshop.