Winst voor herenteams SAS’70

Uithoorn – Afgelopen zaterdag speelde heren 1 van SAS’70 uit tegen Compaen in Oostzaan. De eerste set begon en meteen vanaf het begin werd er voor elke bal hard gewerkt. Dit zouden belangrijke punten voor heren 1 zijn, willen ze nog voor promotie in aanmerking komen dit seizoen. Alle spelers gingen voor de volle 100% en helaas verzwikte daarbij buiten aanvaller Henk vrij snel in de eerste set zijn enkel waardoor hij de rest van de wedstrijd vanaf de bank toe moest kijken. Dat maakte dat SAS nu door moest met maar 6 man…Een daarvan, Frank, speelde voor het eerst na zijn blessure weer een wedstrijd en moest onverwacht 4 sets spelen. Dankzij Motion Fysiotherapie is hij goed op kracht gebleven en heeft hij gespeeld alsof hij nooit geblesseerd is geweest!

Nette passes

SAS speelde stabiel. Goede service druk, nette passes vervolgd door strakke set ups en punt na punt werd gescoord. Zelfs midden aanvaller Menno, vandaag op buiten, kon goed zijn weg vinden in de voor hem nieuwe positie. Echter gaf Compaen het niet cadeau en wisten ze zich vrij goed staande te houden tegenover SAS. Zo werden de eerste sets met 25-17 en 25-21 binnengehaald. De 3de set begon set-upper Jeroen met serveren en begon SAS na een paar mooie rally’s met harde aanvallen van Mark en Henk-Jan met 10-0 voor! Hierna was de druk er af en kon SAS heren 1 rustig de set uitspelen, eindigend met een snoei harde snelle bal van Auke. De laatste set had SAS het zwaar en begonnen ze met een achterstand. Maar ook de laatste set werd met 25-21 gewonnen. Zo ging heren 1 met 4-0 en 5 punten voor SAS naar huis.