Wanprestatie dienstverlening van Connexxion

Regio. De Vervoerregio Amsterdam is duidelijk ontevreden over de dienstverlening van busonderneming Connexxion in de regio Amstelland-Meerlanden, waartoe ook de routes naar Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht vice versa behoren. Dat blijkt uit de eerste monitoringsresultaten die het bestuur van de Vervoerregio Amsterdam op 25 januari openbaar maakte over de uitvoering van de concessie die op 10 december vorig jaar aan Connexxion werd gegund. De tekortkomingen en in gebreke blijven van verschillende onderdelen in de dienstverlening hebben ertoe geleid dat Connection op voorhand een boete opgelegd heeft gekregen van 400.000 euro. De Vervoerregio heeft Connexxion bovendien de opdracht gegeven dat zij uiterlijk 15 februari met een verbeterplan op tafel moet komen wat op 1 maart in uitvoering moet gaan. Het is voor het vervoersbedrijf te hopen dat dit zal lukken anders kan de boete fors oplopen, tot wel meer dan twee miljoen euro. Meegereden mystery-guests van het bureau Vitence hebben mede de prestaties van de vervoerder in december 2017 en januari 2018 opgetekend, de tekortkomingen geanalyseerd en meegenomen in de rapportage.

Veel tekortkomingen

Zo zijn er signalen van een niet optimale dienstuitvoering in de vorm van onder andere rituitval. Van de 890 gemeten ritten waren er 34 uitvallers. De rituitval blijkt minimaal 3,8 procent te zijn waar de norm ligt op 0,5 procent Verder is geconstateerd dat de accuraatheid van de bussen op het beginpunt eveneens niet aan de verwachtingen voldoet. Bij meer dan 10 procent van de ritten blijkt er al meer dan 5 minuten vertraging te zijn vanaf het beginpunt. Daarnaast is in geen van de ruim 100 nieuwe voertuigen een werkende WIFI-verbinding aangetroffen en is regelmatig geconstateerd dat de reisinformatie in de bus niet of onvoldoende functioneert. Dit geldt met name voor in de nieuwe bussen. Ook is gebleken dat een groot deel van de extra door Connexxion aangeboden servicepunten, kaartautomaten en knooppuntbegeleiding niet of beperkt is ingevoerd. Voorts is er eveneens nog geen palet aan aanvullende mobiliteitsdiensten met bijbehorende apps en dat was door de vervoerder wel aangeboden.

Orde op zaken stellen

Volgens de Vervoerregio heeft Connexxion11 maanden de tijd gehad de implementatie met het oog op de nieuwe concessie voor te bereiden. Dat zou ruim voldoende moeten zijn voor de voorbereiding van de uitvoering van basiszaken als de nieuwe dienstregeling en de informatievoorziening aan de reiziger. De dienstverlening aan de reizigers in Amstelland-Meerlanden schiet tot op heden tekort. Al met al lijkt er sprake te zijn van een daling van de kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio Amstelland-Meerlanden ten opzichte van de oude concessie. De winstpunten uit de aanbesteding zijn voor de reizigers beperkt merkbaar, terwijl de ‘standaard’ dienstuitvoering te wensen overlaat. Aldus staat in het rapport van de Vervoerregio met betrekking tot de eerste monitoringsresultaten Concessie Amstelland-Meerlanden. Met het opleggen van de boete wordt enerzijds een signaal afgegeven aan Connexxion om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen en de vervoerskwaliteit op het vereiste niveau te brengen teneinde extra boetes te voorkomen. Anderzijds biedt het verslag ook een duidelijke onderbouwing van de onderbuikgevoelens waar veel bus-gebruikers momenteel last van hebben en zich er in die zin over uitlaten!