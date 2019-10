Wandelen met de boswachter

Amstelland – Kom in de herfstvakantie naar het Amsterdamse Bos, want er worden van zondagmiddag 20 tot en met zondagmiddag 27 oktober diverse activiteiten georganiseerd. Zo staat donderdag 24 oktober op pad met de boswachter op het programma. Ontdek wat er zo mooi is aan de herfst. De wandeling is geschikt voor het hele gezin en de start is bij De Boswinkel om 14.00 uur. Kosten 5 euro per persoon.

Kriebeldiertjes

Kriebeldiertjes zoeken en tegenkomen kan op vrijdagmiddag 25 oktober om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur. Til een boomstam op en ontdek wat er onder leeft. Slakken, pissebedden, regenwormen en een dikke pad misschien. Deze activiteit staat onder leiding van de werkgroep Natuur is een Feest en is geschikt voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Aanmelden voor beide activiteiten kan via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.