Ruimte Voedselbank weer strak in de verf!

Uithoorn/De Kwakel – Voor de zomervakantie is er met PPG Coatings Nederland contact gelegd over een eventuele donatie om de ruimte van de Voedselbank Uithoorn-De Kwakel op te knappen. Zonder aarzelen kwam de reactie: “Uiteraard gaan wij jullie de verf en het benodigde materiaal sponsoren!” Op 25 en 26 augustus jl. hebben vrijwilligers van de Voedselbank, cliënten van de Voedselbank, Stichting Vluchtelingenwerk en cliënten van Stichting Vluchtelingenwerk de handen ineengeslagen.

Met veel enthousiasme hebben zij een frisse wind door hun ruimte in de Bovenboog aan de Johan de Wittlaan 83 laten waaien. In deze ruimte vindt elke donderdag de uitgifte van de Voedselbank plaats en op andere dagen ontvangt Stichting Vluchtelingenwerk hier haar cliënten.

Iedereen heeft ontzettend hard gewerkt en het resultaat is dan ook geweldig!

Complimenten voor alle vrijwilligers en hun cliënten, ze kunnen er weer een paar jaar tegenaan! “PPG Coatings Nederland B.V. ontzettend bedankt voor deze fantastische donatie!”