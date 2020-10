Urban Writers Day in Duycker

Hoofddorp – Op zaterdag 31 oktober tussen 12.00 en 18.30 uur kunnen jongeren werken aan DJ-,producing of rapskills tijdens ‘Urban Writers Day: Show Skills!’. Een dag lang gaan jongeren schrijven aan eigen tracks onder begeleiding van professionals uit de scene in poppodium Duycker. Als klap op de vuurpijl krijgen jongeren aan het einde van de dag inspiratie mee van Ricardo McDougal (Rico), de frontman van hiphopformatie Opgezwolle. Meedoen is gratis!

De dag wordt opgedeeld in drie delen. Een producing-workshop in het studioprogramma Ableton, een schrijfsessie onder leiding van Black Acid rapper DamnDamy en de dag eindigt met een inspiratiesessie van Rico. Rico’s Opgezwolle bracht in vijf jaar drie albums uit, die ervoor zorgen dat Opgezwolle de populairste en meest vernieuwende hiphop act van Nederland wordt genoemd. Hij is dezelfde avond te gast in het avondprogramma Behind The Music in Ducker.

De Urban Writers Day: Show Skills! is een initiatief van Duycker en is onderdeel van de campagne #YouChoose! van de gemeente Haarlemmermeer, waarbij jongeren aangemoedigd worden om hun talent te laten zien en verder te ontwikkelen. Meer informatie over deze dag en inschrijven verloopt via de site www.duycker.nl