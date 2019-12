Uithoorns Mooiste met Gezinsloop en G-run

Uithoorn – Zondag 26 januari vindt het jaarlijkse grootste eendaagse sportevenement in de gemeente Uithoorn, Uithoorns Mooiste – de loop, weer plaats. Uithoorns Mooiste maakt onderdeel uit van het Z en Z-circuit en omdat er dit jaar veel extra circuitlopers zich hebben ingeschreven, worden in Uithoorn meer dan 1500 deelnemers verwacht.

Er kan ook dit jaar over drie afstanden gelopen worden, 5 en 10 kilometer en 10 Engelse mijlen. De start is om 10.15 uur met een speciale G-run, vervolgens start om 10.30 uur de Gezinsloop van 1 kilometer voor kinderen tot en met 11 jaar. De deelnemers aan de 5 kilometer worden om 11.00 uur weggeschoten. Als laatste, om 11.05 uur, mogen de deelnemers aan de 10 kilometer en de 10 Engelse Mijl starten.

Voorinschrijven kan via www.inschrijven.nl. Informatie over de loop is te vinden op www.uithoornsmooiste.nl en www.aku-uithoorn.nl.