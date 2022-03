Specials aan de start bij Uithoorns Mooiste

Uithoorn – Al meer dan twee jaar zijn de wedstrijden voor de deelnemers aan de G-run, de Specials, niet doorgegaan bij Atletiekvereniging Uithoorn in verband met corona. Nu is het dan eindelijk zover. Zondag 24 april kunnen ze tijdens Uithoorns Mooiste weer een echte wedstrijd lopen. In de coronatijd hebben veel van hen aangepast getraind, maar sinds februari trainen ze elke week weer op dinsdagavond bij AKU. De groep wordt steeds groter, hun aantal is intussen gegroeid naar 60 leden. Met de aanschaf van een groot aantal racerunners is het ook mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking om op de atletiekbaan te trainen en aan de loop op 24 april mee te doen.

De meeste Specials doen op 24 april mee aan de loop over 1 kilometer, maar een aantal van hen is zo gegroeid door de trainingen bij AKU dat de afstand over 5 kilometer voor hen geen probleem is. Deze trainingen vinden elke dinsdag plaats op de atletiekbaan van AKU. Van 17.00 tot 18.00 uur trainen de jeugdleden en degenen die gebruik maken van de racerunners, van 18.15 tot 19.30 uur trainen de senioren. De trainingen staan onder leiding van gediplomeerde trainers die worden ondersteund door een groep vrijwilligers. Kijk voor meer informatie of aanmelding op: loopgroep@onstweedethuis.nl.

Uithoorns Mooiste begint op 24 april om 10.15 uur met de 1 kilometer G-run, gevolgd door vanaf 10.30 uur de 1 kilometer Gezinsloop voor de jeugd tot en met 11 jaar. Om 11.00 uur volgt het startsein voor 5 kilometer loop, om 11.05 uur voor de 10 kilometer loop en de 10 Engelse Mijlen. Inschrijven is reeds mogelijk en kan via www.inschrijven.nl. Het inschrijfgeld voor de langere afstanden is 10 euro, bij voorinschrijving wordt 8 euro voor deelname gevraagd.