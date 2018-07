Uithoorn – Bij een aanrijding op de Zijdelweg ter hoogte van de Arthur van Schendellaan in Uithoorn is een scooterrijder gewond geraakt. Het slachtoffer is bij de aanrijding op de voorruit van de auto terecht gekomen.

Het slachtoffer, een vrouw, is met onbekend letsel per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De politie verricht onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto’s: VTF – Vivian Tusveld