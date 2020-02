Radioweekend in het Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Draadloze communicatie nam in de Tweede wereldoorlog letterlijk een grote vlucht. Er werd steeds meer gebruik gemaakt van radiocommunicatie tussen vliegtuigen onderling en tussen de vliegtuigen en de bases. Ook op de grond werd tussen legeronderdelen steeds meer gebruik gemaakt van draadloze communicatie via zendontvangers. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft een uitgebreide collectie vaak nog werkende radio- sets. Bezoekers van het museum kunnen op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart tijdens het Crash radioweekend een aantal van deze sets in werking zien.

Demonstraties en verkoop

Dit jaar is voor het thema ‘WO2 Leger Wireless Sets’ gekozen. Er worden demonstraties gegeven van verschillende Wireless sets. Tijdens de radiodagen wordt ook militaire radioapparatuur te koop aangeboden.

Uitzendingen

Zendamateurs kunnen dit weekend verbinding maken met de radiokamer van het museum op: 3705 kHz AM, 7073 kHz LSB, 50.4, 145.4 en 29.2 MHz FM.

Het museum is zowel op zaterdag als op zondag geopend van 11.00 tot 16.00 uur en is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor meer informatie over het museum op www.crash40-45.nl of raadpleeg instagram of facebook.