Optreden rockstar Dilana in poptempel P60

Amstelveen – Vrijdag 13 april komt de Zuid-Afrikaanse zangeres Dilana naar P60 voor een optreden, waar ze voor haar publiek uiteraard het beste van zichzelf zal laten horen. Deze rockstar heeft ontzettend veel ervaring met onder andere deelname aan Rock Star: Supernova en The Voice of Holland en komt nu naar de poptempel van Amstelveen voor een rockovergoten show!

Deze rockchick zit al ontzettend lang in de scene en kan niet wachten om voor jou te gaan rocken! Dilana, van oorsprong Zuid-Afrikaans, scoorde enige jaren geleden al eens een hit in ons land met ‘Do You Know’ en kent een rijke samenwerking met grote artiesten. Zo speelde ze samen met onder andere Tommy Lee en Mick Mars van de band Mötley Crue. Naast dit duo heeft ze ook met Dave Navarro (Jane’s Addiction en Red Hot Chilli Peppers) en Gilby Clark (Guns N’ Roses) op het podium gestaan. In 2007 stond ze zelfs in het voorprogramma van Aerosmith en Beth Hart!

Support van Lucy 13!

Support is er deze avond van Lucky 13! Met heerlijke gitaarpartijen, strakke baslijnen, indrukwekkende drums en ijzersterke vocalen die staan als een huis heeft coverband Lucky 13 maar één missie: een muzikaal feestje bouwen! Ben jij al klaar voor deze machtige rock avond, want Dilana en Lucky 13 zijn klaar voor some rock and roll! Vrijdag 13 april, zaal open 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Meer informatie op www.p60.nl