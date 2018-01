De Kajuit naar coolste ijsbaan van Nederland

Uithoorn – Wat een feestje was het afgelopen vrijdag 19 januari voor 2 groepen van OBS de Kajuit. De Coolste Baan van Nederland in het Olympisch Stadion stond speciaal in het teken van het Univé coolste schoolreisje en groep 5 en groep 7 hadden geluk, want zij waren hiervoor uitgenodigd.

Door de bus werden zij eind van de ochtend bij school opgehaald en naar het Olympisch Stadion gebracht. Daar aangekomen werden zij naar de coolste baan begeleid. Kinderen die zelf schaatsen hadden konden die direct aantrekken om de baan uit te proberen die deze dag officieel voor het eerst open was. De anderen konden na schaatsen geleend te hebben ook lekker het ijs op. Tussendoor kon er gekeken worden naar een demo van de shorttrackers waarbij ook Sjinkie Knegt aanwezig was en dat zag er erg spectaculair uit.

Sommige kinderen kwamen voor het eerst in aanraking met schaatsen, anderen hadden al vaker op het ijs gestaan of hebben zelfs schaatsles maar na afloop bleek dat veel kinderen de schaatskoorts goed te pakken hadden. Velen gaven al aan nog wel een keertje te willen schaatsen op de coolste baan wat ook nog tot en met 28 februari zou kunnen, dus een aantal zal daar binnenkort vast opnieuw te zien zijn. De kinderen werden ook weer met de bus thuis gebracht en kwamen allemaal terug met enthousiaste verhalen. Een super geslaagde dag!