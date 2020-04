Noodfonds voor arme gezinnen in Nepal

Aalsmeer – Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer ondersteunt al meer dan 15 jaar projecten in Nepal, met name in Chepang Hills en het dorp Tobang. Het project voor het realiseren van 33 drinkwatertanks is voltooid. Maar het coronavirus heeft ook Nepal bereikt. De regering aldaar heeft een totale lockdown afgekondigd en heeft deze inmiddels alweer verlengd. Dit betekent dat voor veel gezinnen een voedselgebrek is ontstaan.

Handen wassen

De Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer werkt in Nepal samen met SVSI, een non-profitorganisatie met armoedebestrijding als belangrijkste doelstelling. Zij kwam bij de start van de coronamaatregelen direct in actie. Via SVSI werd zeep uitgedeeld in onder andere Tobang. Ook werden de mensen bewust gemaakt van de noodzaak om de handen goed te wassen. De Aalsmeerse stichting heeft deze snelle actie financieel ondersteund, onder andere met hulp van enkele sponsoren.

Voedselpakketten

De volgende actie is voedselpakketten uitdelen aan de allerarmsten. Tijdens de eerste lock down kon de regering veelal de armere gezinnen van voedsel voorzien.

Echter de financiële middelen zijn nu niet meer toereikend en de armen zijn afhankelijk van donaties. SVSI maakt voedselpakketten bestaande uit rijst, linzen, zout, olie en gedroogde groente. Een voedselpakket kost 25 euro. Hiervan kan een familie ongeveer 15 dagen leven.

Tilu, die in Tobang woont, zal samen met enkele dorpsoudsten, deze pakketten bij families in zijn dorp brengen. De lokale regering coördineert de distributie en houdt de voorraad bij, zodat er een eerlijke verdeling en indien nodig ook voor langere termijn voedsel is.

Noodfonds

Het doel van de Aalsmeerse stichting is om zoveel mogelijk pakketten uit te laten delen en vraagt hiervoor uw/jouw hulp om dit financieel mogelijk te maken. Help ook mee? Een bijdrage storten kan op rekeningnummer NL89 RABO 0332 7602 51 ten name van Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer, onder vermelding van ‘noodfonds’. Via de website www.nepalbenefietaalsmeer.nl/doneer/geef is het ook mogelijk om via Ideal een donatie te doen. De stichting is dankbaar voor elk bedrag dat binnenkomt.

Verdubbeling door OSA

Bij Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) wordt een aanvraag ingediend voor verdubbeling van het binnengekomen bedrag. Zij maakt voor deze noodtoestand een uitzondering voor wat betreft de voorwaarden om evenementen en acties te ondernemen en fondsen te werven.

Voor vragen of meer informatie kan contact opgenomen worden met het bestuur van Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer via info@nepalbenefietaalsmeer.nl of bel 06-23861976.