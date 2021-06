Nieuwe historische fietsroute langs 3 waterlinies

Regio – Met Ode aan de Hollandse Waterlinies als belangrijk onderdeel heeft het Fietsplatform op 17 juni de nieuwe LF Waterlinieroute gelanceerd. Deze Langeafstand Fietsroute is bij uitstek geschikt voor een fietsvakantie. In het tracé zijn drie linies aan elkaar verbonden: de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het West-Brabantse deel van de Zuiderwaterlinie. Bij elkaar goed voor een 410 kilometer.

De route is volledig in twee richtingen bewegwijzerd en wordt ondersteund door de website, app en fietsgids. Fietsers kunnen hun spullen pakken en vandaag nog op de fiets spingen. Bij thuiskomst is er een passende herinnering om aan te vragen: een schildje om op het frame te plakken, en een persoonlijke oorkonde.

Natuur, forten en vestingstadjes

De LF Waterlinieroute neemt de fietser mee door aantrekkelijke natuurgebieden, op zoek naar Nederlands erfgoed op wereldniveau. De historische Hollandse waterlinies zijn aangelegd om de vijand te weren door enorme stukken land onder water te zetten. Het zijn unieke ketens van militaire bouwwerken die het landschap op een bijzondere manier hebben verrijkt. Water als verdedigingsmiddel, dat kan alleen door Hollanders bedacht zijn! De route gaat van Edam naar Bergen op Zoom: langs de Stelling van Amsterdam, via de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het West-Brabantse deel van de Zuiderwaterlinie. Veel elementen van de linies zijn nog terug te zien in het landschap, zoals inundatiekanalen, batterijen en liniedijken.

De vakantiefietser fietst door een aangenaam decor van water en spannende natuur, langs aantrekkelijke forten en vestingstadjes waar de sfeer van weleer hangt. De geschiedenis van de waterlinies komt helemaal tot leven tijdens deze tocht!

Organisatie en financiering

De LF Waterlinieroute wordt ontwikkeld door stichting Landelijk Fietsplatform in samenwerking met de erfgoedorganisaties van de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Zuiderwaterlinie. Realisatie van deze route is mogelijk dankzij financiële bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Alliantie Zuiderwaterlinie en het pact van Loevestein.