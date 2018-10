Nieuwe exposities in Flower Art Museum

Aalsmeer – In het Flower Art Museum in Aalsmeer zijn vanaf heden de najaarstentoonstellingen te bezoeken. Bloemkunstenaar Arjan van Arendonk exposeert in de solotentoonstelling ‘The Road to Now’. Daarnaast is er een thematentoonstelling rond bloemstillevens en is er ‘vrij werk’ te zien van diverse kunstenaars.

Het in juli van dit jaar geopende Flower Art Museum is het eerste museum ter wereld dat geheel in het teken staat van kunst geïnspireerd op bloemen en planten. Elk kwartaal zijn er nieuwe tentoonstellingen met werk van hedendaagse topkunstenaars uit binnen- en buitenland. Het museum is gevestigd in de voormalige reinwaterkelder tegenover de watertoren.

Optimistische levensvisie

Tot en met 6 januari 2019 is in het museum een grote tentoonstelling te zien met werk van Arjan van Arendonk (Waalwijk, 1957). Zijn kleurrijke, florale motieven zijn een ware lust voor het oog. Van Arendonk gebruikt voorgedrukte stoffen als ondergrond voor zijn schilderijen. Ook het gebruik van siliconen met kleurpigment is opvallend. De kunstenaar speelt een spel met de kijker: het alledaagse wordt bijzonder, het bijzondere alledaags. Wat overblijft zijn composities die een fijn gevoel voor balans en een optimistische levensvisie verraden.

Arjan van Arendonk behoort tot de meest interessante bloemkunstenaars van Nederland. In dertig jaar ontwikkelde hij zich tot een kunstenaar die verschillende technieken en materialen gebruikt voor zijn composities. De tentoonstelling in het Flower Art Museum laat zijn ontwikkeling als kunstenaar zien. Eerder exposeerde hij onder meer in het Groninger Museum, het Noord-Brabants Museum en veelvuldig in het buitenland.

Hedendaagse bloemstillevens

Vanaf 13 oktober presenteert het Flower Art Museum ook de tentoonstelling ‘Oude meesters door jonge ogen’. De bloemstillevens van Oude Meesters uit de Nederlandse schilderkunst zijn wereldberoemd. Deze tentoonstelling maakt duidelijk dat het genre ook nu nog springlevend is. Er is gevarieerd werk te zien van de gerenommeerde schilders Cornelis le Mair, Jos Aanraad en Ruud Verkerk en van de experimentele fotografen Ki Tan, Robin Noorda en Margot van de Stolpe.

‘Vrije ruimte’

Het Flower Art Museum benadert elk kwartaal ook een aantal kunstenaars om werk te exposeren in de ‘vrije ruimte’ van het museum. Deze periode zijn dit Hermien Buytendijk, Louise van Eenennaam, Xiaoling Huang, Hans Ottenhof, Hans Rikken, Louis la Rooy, Hedwig Smulders en Tilly Wils. Daarnaast zijn de tentoonstelling van kunstbeweging Tropisme en de beeldentuin te bezoeken.

Het Flower Art Museum is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer. Het museum is open van vrijdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur, voor groepen ook op afspraak. Entree is 5 euro per persoon, kinderen tot en met 14 jaar gratis. Omdat met hedendaagse kunst wordt gewerkt, is het merendeel van het werk ook te koop. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl