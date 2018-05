Nieuwe editie Local the Night in P60

Amstelveen – Het is weer tijd voor een nieuwe editie van Local the Night. Op donderdag 10 mei presenteert P60 weer een avond vol veelbelovende acts. Na een succesvolle editie begin april biedt P60 weer het podium aan het beste lokale talent. Op deze editie zullen Gas Giant, Close 2 Fire, Tobacco Flavoured Kisses en Elephant Indigo het podium betreden!

Gas Giant kan het best omschreven worden als psychedelische stonerrock met heerlijke rauwe randjes als omlijsting. De band kwam eind maart nog met hun allereerste demo. Met inspiratie van bands als Kyuss, Jimi Hendrix en Black Sabbath smijten deze heren zonder pardon een heleboel gitaarriffs richting het publiek. Rocken maar!

Energieke drums

Close 2 Fire, ooit begonnen als akoestisch vrienden-duo, maar ondertussen uitgegroeid tot een vierkoppige band. Met zowel eigen werk als popsongs speelt de muzikale vriendengroep in een voor iedereen toegankelijke stijl. De twee frontmannen hebben samen een wijd bereik. Met energieke drums, fijne basloopjes, meeslepende gitaarriffs, tamboerijn en mondharmonica zorgt Close 2 Fire voor een onvergetelijke performance.

Jaren zestig

Tobacco Flavoured Kisses doet je denken aan het geluid van de jaren zestig, grunge en moderne rock van bands als Arctic Monkeys, The Strokes en Babyshambles. Samen met de karakteristieke stem van Bickel Krabbé brengt de band catchy songs naar het podium. De band heeft net hun eerste EP: ‘The Yellow Nail EP’ uitgebracht.

Meeslepende sferen

Elephant Indigo vindt hun inspiratie in rock, jazz, experimentele muziek en Nintendo-progressies en zet deze om in psychedelisch getinte improv-indie. Meeslepende sferen worden neergelegd door schrijnende gitaren, scheurende synthesizers, tedere trompetten, malende teksten en dwalende vocalen. De verschillende muzikale visies trekken en duwen de bandleden elkaar richting de grenzen van de harmonie en eroverheen, om deze vervolgens in vernieuwde vorm terug te laten keren.

Donderdag 10 mei in P60 Amstelveen, zaal open 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Kaarten 5 euro in de voorverkoop en 7 euro aan de zaal.