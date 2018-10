Nederland Leest over voeding in bibliotheek

Amstelland – In november lezen over koken, cultuur en lifestyle, voedingstechnologie en milieu? De Bibliotheek Amstelland staat van 1 tot en met 30 november in het teken van Nederland Leest en dit jaar is het thema Voeding.

Ca deau van de bieb

Nederland Leest heeft er een kakelvers nieuw ingrediënt bij: ‘Je bent wat je leest’, een geschenkboek dat exclusief in de Bibliotheek te verkrijgen is. Een heerlijk boekje vol sappige verhalen van vijf specialisten; Rosanne Hertzberger, Charlotte Kleyn, Marion Pauw, Joël Broekaert en Pierre Wind. Zij benaderen het thema elk vanuit hun eigen expertise en stijl. Het is fictie en non-fictie, met de nodige verfrissend informatieve passages en een zoete afsluiter. ‘Je bent wat je leest’ is tijdens openingstijden in de bibliotheek te verkrijgen en is het cadeau van de bieb voor leden en niet leden.

Smakelijke activiteiten

In november zijn er allerlei smakelijke en gezellige activiteiten in de Bibliotheek. Een greep uit het programma:

Op zaterdag 3 november van 12.00 tot 18.00 uur barst het los met Food in de Veiling. De hele middag staat in De Oude Veiling in Aalsmeer het thema voeding centraal en niemand minder dan Heel Holland Bakt winnaar Hans Spitsbaard geeft aan het einde van de middag een live bakdemonstratie.

Zaterdag 10 november van 15.00 tot 16.30 uur is het tijd voor een Snufje Qi in bibliotheek Uithoorn. Linda Barens laat zien (en proeven) wat de invloed van je voedingspatroon is op je energiehuishouden en een fijner leven.

Op dinsdag 13 november van 20.00 tot 21.30 uur in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein helpt Teun van de Keuken je de beste keuzes te maken in de supermarkt.

Meer informatie over Nederland Leest, Voeding en overige activiteiten is te vinden op de website van de Bibliotheek Amstelland www.debibliotheekamstelland.nl of in een van de Amstelland bibliotheken.