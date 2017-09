Navigatiesysteem en stuur weg

Uithoorn – Op dinsdag 29 augustus is tussen twee uur in de nacht en negen uur in de ochtend ingebroken in een in de Thamerlaan geparkeerde auto. Van de Audi A3 is het raam ingeslagen. De dief is er vandoor gegaan met het stuur. Op donderdag 31 augustus heeft nog een auto-inbraak plaatsgevonden. Uit een op de Mijnsherenweg in De Kwakel geparkeerde Volkswagen is het complete navigatiesysteem gestolen. De diefstal heeft rond half vier in de nacht gepleegd. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.