‘De Nacht Wacht’ in Poppentheater

Amstelland – Nadat het Amstelveens Poppentheater afgelopen januari al de eer had de première van de prachtige voorstelling ‘De Nacht Wacht’ te mogen huisvesten, mag zij theatergroep De Zingende Harp wegens groot succes opnieuw verwelkomen met het magische ‘De Nacht Wacht’. Deze muzikale theateruitvoering voor kinderen vanaf 3 jaar gaat over speelse nachtelijke omzwervingen, over het kind dat de ogen niet wil sluiten, over het kind dat niet van dromen houdt en ook bang is in de nacht… Dromen is spelen met je ogen dicht!

Op de rand van een circuspiste staan de bedjes van Anne en Caroline. Anne heeft eigenlijk helemaal geen bed nodig, want ze heeft geen tijd om te slapen. Caroline wil juist erg graag in haar bed slapen, want haar bed is de poort naar dromenland. In deze ochtendvoorstelling vol muzikale verrassingen vindt Caroline samen met Gunga, dromenbouwer en klankentovenaar, een manier om Anne mee te nemen naar dromenland, want de nacht wacht nog maar even.

Houd je pyjama maar aan, pak je knuffel mee en kom gezellig naar het Amstelveens Poppentheater op zondag 21 mei om 10.30 uur. Kaarten reserveren kan via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl