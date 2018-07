Met Groei en Bloei naar rozenkwekerij

Aalsmeer – De afdeling Bollenstreek van Groei en Bloei brengt vrijdag 13 juli een bezoek aan Aalsmeer. Rond wandelen bij Belle Epoque staat op het programma.

Belle Epoque is een rozenkwekerij met meer dan 700 verschillende soorten rozen en dus de aangewezen plek om met alle rozenvragen naar toe te gaan. Alles over snoeien, bloeien, geuren, kleuren en de tips en tricks om mooie rozen ook in eigen te krijgen.

Het bezoek op vrijdagmorgen 13 juli begint om 10.00 uur. Het adres is Oosteinderweg 489. De deelnemers worden ontvangen met koffie of thee en krijgen daarna alle ins en outs betreffende de rozenteelt te horen, maken een ronde over de kwekerij en vanzelfsprekend wordt na afloop de gelegenheid gegeven om zelf een (of meer) prachtige rozen aan te schaffen.

Aanmelden voor deze kleurrijke excursie bij Jolande Rusman via 06-23759952 of via jolanderusman@zonnet.nl. De kosten zijn voor leden van Groei en Bloei 5 euro en voor niet-leden 7,50 euro per persoon.