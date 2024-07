Jaarlijks Zonnebloem feestje van AH Jos van den Berg

Regio – 26 juli was er weer het jaarlijkse door Jos van den Berg gesponsorde uitje voor de gasten van de Zonnebloem afdeling Uithoorn/Amstelhoek. Deze keer een dagtocht met de boot naar de Biesbosch. Met 77 gasten en 13 vrijwilligers vertrokken we even na half 11 uur met 2 bussen van Eemland Reizen. Eens was de Biesbosch een welvarende polder met bouw- en weilanden. De St. Elisabethvloed van 1421 echter verzwolg het land en veranderde de polder in een grote binnenzee. Eb en vloed zorgden ervoor dat de Biesbosch werd zoals hij nu is. Sinds door het Deltaplan de invloed der getijden verdwenen is, is het een waar eldorado voor vele vogelsoorten. De twee uur durende tocht met een salonboot ging door een gigantische doolhof van brede en smalle kreken. Ondertussen werd natuurlijk de lunch geserveerd voor onze gasten en vrijwilligers.

Dank

Na deze tocht gingen we weer richting Uithoorn, waar andere vrijwilligers een aantal gasten ook weer thuis bracht. Alle gasten hebben zichtbaar genoten van deze fijne, toch zonnige, dag. Nogmaals dank aan Jos van den Berg om dit mogelijk te maken. Hopelijk kunnen we traditie volgend jaar weer voortzetten. Daarnaast weer veel dank aan onze vrijwilligers die deze dag mede mogelijk maakten met hun inzet. Veel vrijwilligers zijn op zo’n uitje nodig om gasten op te halen en weg te brengen, maar ook in en uit de bus te helpen, rond te rijden e.d. Wil jij iemands leven verrijken met leuke activiteiten, simpelweg een kopje koffie of samen op stap? Meld je dan aan als vrijwilliger! Aanmelden kan altijd via zonnebloem.uithoorn@gmail.com Dan nemen we contact op!

Foto: aangeleverd