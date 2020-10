Hulp bibliotheken bij installatie CoronaMelder

Regio – Al meer dan 3,2 miljoen mensen hebben de CoronaMelder-app gedownload. De app informeert je als je mogelijk bent besmet met het coronavirus. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Als je het installeren van de app lastig vindt, kun je in de meeste bibliotheken hulp krijgen. Ook kun je de DigiHulplijn bellen. Zo kan iedereen met een geschikte telefoon CoronaMelder downloaden. Het gebruik van de app is altijd vrijwillig.

Hoe werkt CoronaMelder?

De app stuurt je een melding als je langer dan 15 minuten dicht bij iemand in de buurt bent geweest, die later het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie je in de buurt was en die je niet kent. Als je een melding hebt ontvangen, lees je in de app welke maatregelen je kan nemen en of je je kan laten testen. Zo weet je na een melding dat je meer kans hebt om besmet te zijn en kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Want je kunt het coronavirus al doorgeven, voordat je je ziek voelt.

Hulplijnen

Voor meer informatie over CoronaMelder, bijvoorbeeld over privacy, de techniek of de veiligheid, kun je kijken op www.coronamelder.nl. Voor vragen over de app zelf, kun je ook gratis bellen met de medewerkers van de Helpdesk CoronaMelder op 0800-1280. Deze helpdesk is elke dag geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

Vind je het installeren van de app lastig, maar lukt het niet om bij een bibliotheek langs te gaan? Je kan ook de DigiHulplijn bellen op 0800-1508. De DigiHulplijn is elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. De ervaren vrijwilligers helpen je met alle plezier en geduld bij het stap voor stap installeren van de app. Ze kunnen je ook helpen met het gebruik van je computer, laptop, smartphone of tablet. Bijvoorbeeld bij het videobellen, een onbekende melding op je scherm of het aanmaken van een e-mailadres.