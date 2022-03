Het kan weer: Rondleidingen door het Thijssepark

Amstelveen – Hebt u er ook zo naar uitgekeken? De rondleidingen door het Thijssepark Amstelveen kunnen nu weer doorgaan.

Zondag 13 maart gaan IVN-natuurgidsen met u wandelen door het Jaq. P. Thijssepark. Het park staat er weer goed bij en de stinsenplanten staan in bloei.

Stinsenplanten zijn planten die van nature voorkomen in zuidelijk Europa en in vorige eeuwen naar Nederland gehaald zijn om landerijen op te fleuren. En dus ook het Thijssepark.

De rondleiding start om 10.00 uur, het vertrek is bij de ingang Prins Bernhardlaan. Iedereen is welkom en deelname is gratis.

Foto: bosanemoon.