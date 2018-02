Uithoorn – Afgelopen week heeft de politie na een melding een woning in de Monetflat betreden. In het huis werd in een kamer van 2,5 bij 2,5 meter zo’n 25 hennepplanten aangetroffen. De planten hadden grote knoppen en waren rijp om geoogst te worden. De politie heeft alle planten laten vernietigen en alle apparatuur is in beslag genomen. Er zijn DNA-sporen aangetroffen. Het onderzoek naar de eigenaren is nog in volle gang.