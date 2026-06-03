Hans van der Pol wint landelijke wedstrijd 200 jaar fotografie

Uithoorn – In het kader van de week van de Fotografie organiseerde de Koninklijke Fotobond een wedstrijd rondom 200 jaar fotografie. 350 fotografen stuurden in totaal ruim 1.500 foto ‘s in, verdeeld over vijf categorieën; portret, architectuur, reportage, natuur en vrij onderwerp. In de categorie vrij won Hans van der Pol met zijn foto ‘Time to go’ de eerste prijs. Fotokring Uithoorn is uiteraard heel trots op deze prestatie.

Daarnaast bereikte lid Lydia Versluijs een derde plaats in categorie portret. Beide fotografen besteden veel zorg aan hun fotografie. Lydia volgt veel workshops, waardoor zij prachtige foto’s aflevert. Hans’ werk kenmerkt zich door een goede compositie, waarbij hij opvallend vaak het vierkante formaat kiest. Dit geeft een foto vaak meer dynamiek. Voor de perfecte nabewerking zit Hans urenlang achter zijn laptop. Zijn kleurgebruik wordt bijzonder dankzij een combinatie van zwart-wit en kleur over elkaar. Hans levert alleen technisch perfecte foto’s af, anders kiest hij ervoor niets te tonen.

Tijdens de clubavonden van Fotokring Uithoorn is er de keus om werk te tonen voor de bespreking, die meestal plenair en soms in groepjes plaatsvindt. Natuurlijk is het leuk als je eigen werk besproken kan worden, maar ook het zien van andermans foto’s en het luisteren naar feedback daarop is ook leerzaam en inspirerend.

Fotokring Uithoorn heeft momenteel een zomerstop, maar in september is er weer de mogelijkheid voor geïnteresseerden om een kringavond te komen kijken. Meer informatie: www.fotokringuithoorn.nl.

Op de foto: Hans van der Pol wint de landelijke wedstrijd 200 jaar fotografie. Foto: aangeleverd.