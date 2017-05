Gratis les golfen voor schoolkinderen

Amstelland – Kids4Golf organiseert op 9 juli voor de negende maal een golfdag in het Amsterdamse Bos, waarbij basisschoolkinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis les krijgen van talentvolle oudere kinderen onder begeleiding van een ervaren PGA-pro. Ze leren swingen, chippen en putten met aangepast materiaal: speciale clubs, een zachtere bal en een grotere hole. Na de les mogen de kinderen op een speciaal aangelegde baan ervaren hoe leuk golf is. Ook voor kinderen is golf een geweldige sport: sportief bewegen, concentreren, plezier maken met leeftijdsgenoten, lachen om een mislukt schot en juichen om een geslaagde klap. Er zijn bovendien prachtige prijzen te winnen voor de grootste talenten: een golfcursus op Olympus of voor de kids uit Amstelveen op Golfcentrum Amsteldijk en een complete golfset, beschikbaar gesteld door Jumbo Golf. In totaal nemen de lessen en het spel twee en een half uur in beslag. Er kan worden gekozen uit verschillende aanvangstijden en meer dan sportieve schoenen hoeven ze niet mee te nemen.

Neem je vriend of vriendin mee

Golf is fun en dat beleef je nog meer met vrienden of vriendinnen op deze geweldige golfdag. Tijdens de lessen en het spel staan plezier en gezelligheid voorop. En het is een stuk gezonder dan eindeloos gamen. Golf wordt steeds populairder en overal in Nederland liggen prachtige banen waar de jeugd met korting kan spelen. En wie weet wordt er in het Amsterdamse Bos wel een nieuwe Joost Luiten geboren. Geef je snel op want het aantal deelnemers is beperkt. Meer informatie en inschrijving vanaf 5 juni op www.kids4golf.nl.