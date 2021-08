Getuigen gezocht van straatroof Zijdelveld

Uithoorn – De politie zoekt getuigen van een laffe straatroof die donderdagavond plaatsvond op het Zijdelveld in Uithoorn. Een 19- jarige man fietste omstreeks 22.30 uur over de Admiraal van Gendtlaan en steekt daarna over bij de oversteekplaats bij de N196 richting Zijdelveld.

Volgens het slachtoffer werd hij terwijl hij overstak door twee mannen van zijn fiets getrokken en werd hij in de aldaar aanwezige struiken mishandeld en beroofd van zij telefoon. Hierna gingen de twee daders er als een haas vandoor richting het Zijdelmeer. De 19 -jarige man hield lichte verwondingen over aan deze aanval. De recherche heeft de zaak in onderzoek en zoekt getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden van deze straatroof, neemt u dan contact op met 0900-8844 of anoniem 0800-7000