FavoCinema zaterdag met Willem Kikkert

Aalsmeer – Zaterdagavond 10 december organiseert FavoCinema in samenwerking met De Oude Veiling alweer de tweede filmavond van dit seizoen. Het principe van FavoCinema dat de titel van de film vooraf niet wordt gemeld levert tot nu toe bijna altijd onverwachte en verrijkende ervaringen op. Dit keer presenteert wethouder Willem Kikkert, met onder andere kunst en cultuur in zijn portefeuille, zijn favoriete film. Willem is naast gedreven politicus ook een liefhebber van de klassieke zangkunst en beoefent deze zelf ook.

Willem zal zijn keuze toelichten in het voorafgaande gesprek. De film verhaalt het leven van een beroemdheid in constante tweestrijd, enerzijds genietend van een succesvolle carrière en aan de andere kant een stabiel en teruggetrokken wensbeeld. De regisseur verrast de kijkers met nooit vertoond materiaal. De film is voor iedereen, maar zeker voor de liefhebber, een echt geschenk. Twee uur genieten! De film wordt vertoond in de bovenzaal in De Oude Veiling in de Marktstraat en begint zaterdag om 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur. Entree: uw/jouw gift.