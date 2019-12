Expositie ‘A Tribute to Flowers’ verlengd

Aalsmeer – Het Flower Art Museum koerst af op een bezoekersrecord met de tentoonstelling ‘A Tribute to Flowers’ van fotograaf Richard Fischer en beeldhouwer Jean Jacques Argueyrolles. Vanwege de zeer enthousiaste reacties is besloten de expositie te verlengen tot en met zondag 12 januari.

Richard Fischer is één van de meest prominente botanische fotografen. Door bloemen haarscherp en met veel oog voor detail en compositie te presenteren, wil hij mensen bewust maken van de schoonheid en het belang van de natuur. In de tentoonstelling in Aalsmeer zijn ruim vijftig werken op groot formaat te bezichtigen, waaronder foto’s van soorten die met uitsterven worden bedreigd.

Speciaal voor deze tentoonstelling maakte de Franse beeldhouwer Jean Jacques Argueyrolles een aantal bronzen beelden geïnspireerd op de foto’s van Fischer. In zijn werk spelen vrouwfiguren en Aziatische invloeden een rol. De beelden vormen een spannende combinatie met de indrukwekkende fotografie.

Sinds de opening half oktober mocht het Flower Art Museum veel bezoekers ontvangen. Naast de reguliere openingsdagen vrijdag, zaterdag en zondag werden in het museum diverse evenementen georganiseerd, zoals een symposium over bedreigde planten in samenwerking met natuurorganisatie IUCN en het jaarcongres van Greenport Aalsmeer. Ook kwamen er al veel groepen op bezoek.

Gezien de belangstelling en reacties heeft het museum in overleg met de kunstenaars besloten de tentoonstelling een week te verlengen, tot en met 12 januari 2020. Op die manier is er na de kerstvakantie nog een extra weekend om deze unieke expositie te bezoeken.

Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren) in Aalsmeer en is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor groepen ook op afspraak. Entree is 6 euro per persoon, kinderen tot en met 14 jaar gratis. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Richard Fischer