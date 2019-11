Dorpsraad over AH en Gezondheidscentrum

Kudelstaart – De laatste Dorpsraadvergadering van dit jaar vond maandagavond 25 november plaats in het vernieuwde Dorpshuis van Kudelstaart. Niet alleen een volle zaal, maar ook een vol programma dat strak geleid werd door de voorzitter van de Dorpsraad, Jaap Overbeek. Blijkbaar was de agenda zo uitnodigend dat velen op de oproep waren afgekomen. Het was zelfs zo druk dat enkele bezoekers de vergadering staande bij moesten wonen. Voor de pauze stonden de bouwkundige onderwerpen op de agenda: de uitbreiding van de AH-supermarkt en het te realiseren gezondheidscentrum.

Supermarkt

André Albers, eigenaar van het onroerend goed tot voor kort de franchiser van de AH-vestiging, was samen met de woordvoerder van de huidige franchiser Weernekers en de supermarktmanager Stephan Scholten naar het Dorpshuis gekomen om een toelichting te geven op de verbouwingsplannen. Ook zij hadden zich vergist in het grote aantal toehoorders. Met een tekening in de hand dachten ze uitleg te kunnen geven over de verbouwing. De winkel wordt vergroot van 1.250 naar 2.000 vierkante meter door de locatie van de voormalige Rabobank (inmiddels gesloopt) de apotheek en de groenteboer bij de winkel te betrekken. Daarmee wordt de gehele hoek tot aan de bloemenwinkel van Van Leeuwen supermarkt met een ingang aan de pleinkant en een ingang bij de parkeerplaatsen. Extra parkeerplaatsen zijn niet nodig, ook na de uitbreiding voldoet het winkelcentrum Kudelstaart aan de parkeernorm van de Gemeente. Nadat de apotheek begin 2020 is verhuisd naar het pand van ‘de Chinese Muur’, die gaat stoppen, kan de verbouwing beginnen. Na de zomer hoopt men klaar te zijn met de verbouwing en de vernieuwde winkel te kunnen openen. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Op de bouwhekken zal Weernekers een infobord hangen om de inwoners van Kudelstaart te informeren.

Gezondheidscentrum

Kudelstaarter en projectontwikkelaar Laurens Poesiat lichtte de plannen voor de bouw van een Gezondheidscentrum toe op de locatie van de voormalige Bibliotheek, waar nu het Jongerencentrum Place2bieb zit. Twee artsenpraktijken, de apotheek en een fysiotherapeut willen gezamenlijk optrekken in dit nieuwe gezondheidscentrum aan de Graaf Willemlaan. Ook het jongerencentrum zal een nieuwe plek krijgen in dit pand. De plannen voor het gebouw zijn nog in de ontwerpfase. Zodra er tekeningen zijn gemaakt zal Poesiat als eerste met de jongeren en omwonenden in gesprek gaan. Het groene grasveld blijft voor het grootste gedeelte bewaard. Aanwezige omwonenden zijn daar niet helemaal gerust op.

Donderdag in de ‘papieren’ krant nog meer informatie over de vergadering van de Dorpsraad Kudelstaart.