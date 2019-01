DC-3 ‘Prinses Amalia’ 75 jaar

Regio – De Stichting DDA Classic Airlines viert dit jaar de 75ste verjaardag van hun vlaggenschip de Koninklijke DC-3 Dakota PH-PBA ‘Prinses Amalia’. Dit voormalige regeringsvliegtuig rolde op 11 januari 1944 uit de Douglas fabriek in Longbeach, Californië. Met haar 75 jaar is zij springlevend en kan iedereen kennis maken met een onvergetelijke Dakota vlucht. In dit jubileumjaar worden passagiers door middel van een jubileumlogo op de romp naast de cabinedeur opmerkzaam gemaakt op deze mooie leeftijd.

Veteraan

Het vliegtuig is gebouwd voor de Amerikaanse luchtmacht en verhuisde begin 1944 naar Europa. Op 6 juni 1944 nam dit toes-tel deel aan Mission Boston, een nachtelijke operatie waarbij 370 Dakota’s (vijf uur vóór de landingen van D-Day) ruim 6.400 parachutisten boven Normandië dropten.

Drie maanden later maakte deze Dakota onderdeel uit van de luchtlandingen in Nederland gedurende operatie Market Garden. Afwisselend werden militaire zweefvliegtuigen getrokken en para’s gedropt. Het toestel landde zelfs tijdens de bezetting op het noodvliegveldje Keent.

Regering

Na de oorlog belandde de DC-3 in Nederland, waar zij eerst werd gevlogen door Prins Bernhard (vandaar het kenteken PH-PBA) en vanaf 1947 werd het toestel ingezet als regeringsvliegtuig. In 1961 werd de Dakota opgevolgd door de Fokker Friendship PH-PBF. Na een verblijf in het luchtvaartmuseum Aviodome werd de Dakota in 1998 grondig gerestaureerd en weer in luchtwaardige toestand gebracht. Zij kreeg toen ook de naam ‘Prinses Amalia’.

Meevliegen

Met DDA Classic Airlines kan van april tot november op rondvluchten worden meegevlogen met de ‘Prinses Amalia’. Zie: www.dutchdakota.nl voor programma en voorwaarden.