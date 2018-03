De Brug nu officieel Kanjerschool

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 22 maart heeft wethouder Gertjan van der Hoeven basisschool De Brug officieel mogen openen als Kanjerschool. Na 5 jaar lang intensief getraind te hebben met zowel team als leerlingen mag De Brug zich nu Kanjerschool noemen. En daar zijn ze allemaal heel trots op!

Goede sfeer in de klas

Het doel van de Kanjertraining is om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Kinderen leren om positief over zichzelf én de ander te denken en elkaar aan te spreken op gewenst gedrag. Ze krijgen handvatten die ze kunnen gebruiken in sociale situaties. Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen wordt bij de Kanjertraining gebruik gemaakt van petjes met vier verschillende kleuren. Belangrijk is dat kinderen zich bewust worden van hun eigen gedrag en welk effect dit gedrag kan hebben op de ander. De petten die in iedere groep hangen, zijn hulpmiddelen om op een respectvolle manier over gedrag te kunnen praten.

Complimentenlied

Donderdag was de wethouder aanwezig om bij de start van de kijkavond het bijbehorende Kanjerbord te onthullen op het schoolplein. Nadat de kinderen het complimentenlied hadden gezongen en klaar stonden met hun ‘witte pet’ konden ze vervolgens het gemaakte werk met hun ouders bekijken in de klassen. Ook was er de mogelijkheid voor kinderen om samen met hun ouders een oefening van de Kanjertraining bij te wonen deze avond. Een mooie afsluiting van een week waarin De Brug volop bezig is geweest met theater, open ouderlessen, vertrouwensoefeningen, maar vooral bruist van positiviteit!