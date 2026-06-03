Brandweer Uithoorn markeert een eeuw vrijwilligerswerk en ontwikkeling

Uithoorn – De brandweer in Uithoorn en De Kwakel bestaat dit jaar honderd jaar. In augustus 1926 werd de overstap gemaakt van een systeem van burgerplicht naar een vrijwillige brandweerorganisatie. Daarmee legde het korps de basis voor een ontwikkeling die uitgroeide tot een moderne hulpdienst met professionele middelen en uiteenlopende specialismen.

In de beginjaren was brandbestrijding nog eenvoudig georganiseerd en stond de techniek in de kinderschoenen. In de loop van de decennia veranderde dat ingrijpend. Tegenwoordig beschikt de kazerne over geavanceerde hulpmiddelen en specialistische kennis om uiteenlopende incidenten het hoofd te bieden. Het korps maakt inmiddels al geruime tijd deel uit van Brandweer Amsterdam-Amstelland en draait grotendeels op vrijwilligers, met een constante instroom van nieuwe leden.

Eeuwfeest

Het eeuwfeest werd zondag 31 mei gevierd met een reünie in de kazerne. Oud-leden, na speurwerk opgespoord en uitgenodigd, keerden terug naar de plek waar zij jarenlang actief waren. De bijeenkomst stond in het teken van herinneringen, herkenning en het delen van ervaringen uit verschillende tijdsperiodes.

Ontwikkeling van het brandweervak

Tijdens het officiële gedeelte stond postcommandant Leroy van Tol stil bij de ontwikkeling van het brandweervak. Zo veranderde niet alleen de uitrusting, maar ook de manier van alarmeren. Waar vroeger een sirene op het dak of een telefoontje via een bakelieten toestel diende als oproep, gebeurt dat tegenwoordig via pagers.

Ook werd teruggeblikt op markante inzetten, zoals de brand in winkelcentrum Zijdelwaard en de Bijlmerramp, en op bijdragen buiten de regio, waaronder de vuurwerkramp in Enschede en de overstromingen in Limburg. Anekdotes uit het verleden, zoals de bekende uitspraak dat een kleine brand weinig water vraagt en een grote brand veel zijn kenmerkend voor de herkenbare cultuur binnen het korps.

Vernieuwing

De huidige commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland, Steven van de Looij, ging in op de voortdurende vernieuwing binnen de organisatie. Hij benoemde onder meer de inzet van drones voor digitale verkenning, een relatief nieuw specialisme binnen het Uithoornse korps. Tegelijkertijd klonk in zijn bijdrage ook een relativerende noot over technologische vooruitgang, waarbij zelfs moderne middelen niet altijd feilloos blijken.

Locoburgemeester Jan Hazen vertegenwoordigde het gemeentebestuur en haalde de oorsprong van de brandweer aan, toen inwoners nog verplicht waren uit te rukken bij brand. Hij sprak waardering uit voor de inzet van de huidige vrijwilligers, die dag en nacht paraat staan. Daarbij werd ook aandacht besteed aan de rol van het thuisfront, dat onmisbaar is voor het functioneren van de brandweerlieden.

Na het officiële programma volgde een fotomoment met zowel actieve leden als oudgedienden. De reünie werd voortgezet in informele sfeer, waar ervaringen en herinneringen werden uitgewisseld. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke barbecue.

Op de foto: Brandweer Uithoorn markeert een eeuw vrijwilligerswerk en ontwikkeling. Foto: Laurens Niezen.